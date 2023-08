Reprodução/Globo/SBT - 20.08.2023 Mãe de Larissa Manoela procurou padre exorcista para salvar família

Silvana Taques, mãe e ex-empresária de Larissa Manoela, teria procurado por um padre exorcista em meio ao rompimento com a filha. Nesta sexta-feira (25), foi divulgado um áudio em que Silvana expressa a relação com a igreja evangélica e a buscar por exorcismo. A ex-empresária é alvo de investigação após ter vazado troca de mensagens em que ela chama a família do genro de "macumbeira".

Em áudio divulgado pela colunista Fábia Oliveira, Silvana Taques procura padre exorcista para salvar a relação com a filha. “A gente está em constante oração. Joelho no chão. Eu, meu marido, toda noite reza o terço, nós fazemos oração. Temos falado com pastores da igreja evangélica, com padres, até padres exorcistas. A gente tem feito de tudo, minha amiga. Mas não está fácil. Continue rezando por nós aí, viu?”, disse ela, em conversa com amiga.

Recentemente, foi divulgado pelo jornalista Lucas Pasin uma troca de mensagens de Larissa Manoela com a mãe, onde a ex-empresária ridiculariza a religião da família de André Luiz Frambach, noivo da atriz.

A matriarca teria ficado revoltada após Larissa Manoela escolher passar o natal com a família do noivo. Após mandar a filha ir 'a merda', Silvana enviou: "Esqueci de te desejar. Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira".

Com a conversa se tornando pública, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi-RJ) se manifestou comunicando a abertura de um inquérito para investigar Silvana e avaliar um suposto caso de racismo religioso.

A relação de Larissa Manoela com os pais ganhou destaque após a atriz dar indícios de que teria rompido com os genitores, que também faziam papel de empresários. Ao Fantástico, ela relatou episódios de abuso patrimonial, emocional e controle excessivo mesmo após ter completado a maioridade.