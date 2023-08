Reprodução/ Instagram Ex-assessora de Larissa Manoela dá indireta sobre pais da atriz

Assessora de Larissa Manoela por volta de 2015, Neiah Lima, fez um post no Instagram falando da relação que tinha com a atriz. Ela lamenta não ter dado certo na equipe da atriz e insinua que saiu porque queria o melhor para Larissa, ao contrário dos pais Silvana Taques e Gilberto Elias. Eles, que administravam a carreira da atriz, estão brigados com a filha atualmente. Larissa descobriu que não tinha acesso ao dinheiro dela e que os pais desviavam parte do patrimônio da filha.



No desabafo, Neiah pediu perdão à atriz por não ter podido ajudar ela, que era adolescente na época, na dinâmica familiar."'A assessora que não vingou'. O ano era 2015 e até a pouco tempo me perguntava, se eu fiz tudo de melhor para você, Larissa Manoela, o que deu errado? E a resposta veio após 8 anos", escreveu ela.

"Hoje percebo que meu erro foi querer o melhor pra você, mas entendi rapidamente. 'Manda quem pode e obedece quem tem juízo'", afirmou Neiah, dando entender que foi demitida por priorizar o que seria melhor para Larissa Manoela, indo contra Silvana e Gilberto.

Em seguida, ela pediu desculpas para Larissa: "Desculpa se te deixei se não fui forte o suficiente, se em algum momento descontei em você a frustração de um trabalho impecável e feito com todo o meu coração e o fiz em forma de gratidão por tudo o que vocês fizeram pela minha filha. (Nunca foi sobre dinheiro)".

"O tempo é remédio e ele cura. Só peço a Deus que você não sofra e que tudo se resolva. Você é uma estrela e se depender de nós nunca deixará de brilhar. Eu não queria ter que ver tudo isso, eu não queria acreditar. Preferia achar que foi outra pessoa, mas hoje descobri que não. Tá difícil entender", completou.