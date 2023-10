Reprodução/Instagram Ex-BBB Lia Khey faz ensaio e cobre o corpo apenas com pétalas de rosa

Lia Khey dividiu com os seguidores os registros de um ensaio fotográfico em que aparece nua.

A ex-BBB exibiu o corpo coberto apenas por pétalas de rosas amarelas, rosas e laranjas, e arrancou elogios dos seguidores.





"Se soubesse que amanhã morria E a Primavera era depois de amanhã, Morreria contente, porque ela era depois de amanhã/ Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo; E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse/ Por isso, se morrer agora, morro contente, Porque tudo é real e tudo está certo… - Fernanda Pessoa", escreveu ela na legenda.

Os admiradores fizeram questão de comentar a publicação. "Que gata", disse uma; "Uau que fotos lindas", declarou outra; "Como pode ser tão bonita", disparou uma terceira.

