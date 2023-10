Reprodução/ Instagram Após fim de namoro, Maiara desabafa em live e recebe apoio de fãs

Após anunciar o fim do namoro com Matheus Gabriel , Maiara, da dupla com Maraísa, fez uma live. A cantora ouviu muita "sofrência" e ganhou o apoio dos fãs.



Na live que abriu pela manhã, Maiara ficou em silêncio, enquanto ouvia músicas sertanejas como "Oficializar", feat com Gusttavo Lima, e "Surtos", no carro. Internautas, então, comentaram. "Estamos aqui com você", escreveu uma "Bom dia, Maiara. Siga em frente, você é maravilhosa, talentosa. Você pode, você deve. Seja feliz", disse outra.



Mais tarde, ainda nesta quarta-feira, a cantora abriu outra live falando com os seguidores. Na live, que chegou a ter mais de 7 mil pessoas ao mesmo tempo, ela agradeceu todo o apoio e revelou que está bem.



"Gente, eu estou ótima. Nada como um dia após o outro, já passamos por coisas piores, né? Estamos aí, vivendo e aprendendo', disse ela.

Maiara continuou ao vivo e colocou uma música para tocar. Depois que a canção começou, a cantora pediu para aumentar o volume. "Aumenta porque a gente nunca pode desistir do amor", destacou.



