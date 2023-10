Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Simioni coloca a mão nas partes íntimas de Shayan

A equipe de Shayan compartilhou uma nota de repúdio nas redes sociais sobre a atitude de Kamilla Simioni em apalpar as partes íntimas do peão antes da formação da roça em A Fazenda 15.

O texto critica o ato da participante. "Sem consentimento ou justificativa de qualquer tipo, agarrou o órgão sexual dele, aparentemente procurando fazer graça para com os seus confrades", começaram.

"Shay ficou nitidamente consternado pela situação, especialmente após ter sido alvo de uma campanha de mentiras e calúnias proferidas contra sua pessoa no passado. O ato configura importunação sexual, praticada perante toda a sociedade brasileira", disseram.

A nota ainda afirma que "não haverá dialogo com quem não respeita o espaço pessoal e a dignidade dos outros".

Equipe de Simioni se manifesta

Após a publicação da equipe do peão, os administradores das redes sociais da peoa fizeram questão de se pronunciar sobre o caso.

"Kamila Simioni nunca teve a intenção de cometer qualquer ato de importunação sexual ou violação dos direitos do participante Shayan. A relação entre os peões foi marcada por uma série de interações anteriores no decorrer do programa, nas quais ambos participaram voluntariamente de brincadeiras, trocas de gestos descontraídos e atos lascivos harmônicos, sem quaisquer objeções ou reclamações prévias", declararam.

Para eles, os participantes têm brincadeiras e intimidades para tal ato. "É crucial distinguir ações de cunho malicioso e brincadeiras amigáveis que ocorreram em um contexto de camaradagem e interação mútua consentida", completaram.

