MPF mira em Ana Castela e Ludmilla por evento em local irregular no RJ

O Ministério Público Federal entrou com uma ação para responsabilizar os organizadores, produtores e artistas do AgroPlay Verão 2. Em setembro, Ludmilla e Ana Castela gravaram no imóvel de luxo construído irregularmente na Ponta do Sapê, Angra dos Reis, em uma Área de Proteção Ambiental.

Segundo o MPF, a ação tem como objetivo "reparar os danos ambientais causados pela propriedade e pelo evento". O órgão também enfatiza a necessidade de "promover o debate público sobre governança e responsabilidade socioambiental (ESG) de artistas e produtores, na escolha dos locais para a realização de eventos".

O Ministério Público Federal pede a demolição da área construída irregularmente e indenização pelos danos causados ao meio ambiente. Além disso, a suspensão imediata da exploração comercial do local, incluindo hospedagem, locação para eventos, gravações e publicidade.

Caso a liminar seja aceita na Justiça, Ludmilla e Ana Castela também podem ficar sem o cachê. A ação pede a suspensão da veiculação do conteúdo produzido durante o AgroPlay Verão e a retenção dos pagamentos pelas apresentações no local.

"A intenção é destinar esses valores a projetos de recuperação ambiental. Também requer a condenação dos artistas e produtores para que compartilhem informações sobre a importância do patrimônio ambiental protegido pela APA Tamoios em suas redes sociais", detalha a nota do MPF.

Além de Ludmilla e Ana Castela, o evento contou com a participação de Luan Pereira, Lucas Medeiros e a dupla Guilherme e Benuto.