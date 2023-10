Reprodução/Youtube Britney Spears retratou aborto na música 'Everytime' e confundiu fãs

Os fãs de Britney Spears foram pegos de surpresa nesta terça-feira (17) ao ser revelado que a cantora engravidou de Justin Timberlake e abortou o bebê porque o cantor disse que não queria ser pai.

As informações foram divulgadas pela revista People, que compartilhou parte da autobiografia da cantora, intitulada The Woman in Me.





Após a revelação, os internautas resgataram a canção, os bastidores e o clipe da música 'Everytime', lançada pela artista na época do aborto. Os fãs comentaram sobre algumas semelhanças mostradas no clipe, que exibe um relacionamento conturbado com a mídia e cenas dela em uma banheira com rastros de sangue.

Ficamos anos achando que Everytime era um pedido de desculpas ao Timberlake, mas na verdade Britney pedia desculpas ao bebê que foi obrigada a abortar.



Ela se sentiu culpada, fraca, sem validade… o fim do vídeo caminhando e vendo um bebê nascendo. Que dor! Britney não merecia. pic.twitter.com/gxUrCWxPjq — jef 📚THE WOMAN IN ME (@instajef) October 17, 2023









Eu nunca tinha entendido pq a Britney dizia que havia escrito a música 3 anos antes da separação e em outras entrevistas ela dizia que o JT ficaria impactado quando a música fosse lançada.. agora faz sentido pq era sobre o aborto 😭😭 pic.twitter.com/Gw7dP5sBXW — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) October 17, 2023









Britney Spears emocionada durante a gravação da música "Everytime". pic.twitter.com/zVnpj7fcig — PAN (@forumpandlr) October 17, 2023









A Britney tocando a barriga na performance ao vivo de Everytime, estava na nossa cara o tempo todo 😭😭😭😭

pic.twitter.com/cS6rCDthuy — Patricia Gomes (@patricia_gomes) October 17, 2023









agora eu entendi o real significado de everytime… quando eu era pequeno eu achava que era sobre britney querer morrer, mas na verdade é sobre o filho com o justin timberlake que ela teve que abortar a pedido dele #TheWomanInMe pic.twitter.com/fkbJJ0IF8Q — ighu (oliveira’s version) (@ighusoliveira) October 17, 2023

Reparem a Britney nessa cena aqui em Everytime do lado direito pegando na barriga dela. Meu Deus, como nunca percebem. Estou devastado!!! #TheWomanInMe pic.twitter.com/8laga6UOYq — littlemoon ✨🌙✨ (@moonlightgstar) October 17, 2023





Veja o clipe de Everytime completo:





