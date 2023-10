Reprodução/Instagram Britney Spears

Britney Spears contou o motivo que a leviu a raspar a cabeça sozinha em 2007, quando estava no auge da carreira e com problemas psicológicos e perseguições de paparazzi. A cantora foi capa da Revista People, deste mês.



“Eu fui muito observada enquanto crescia. Eu era olhada de cima a baixo, as pessoas me diziam o que pensavam do meu corpo, desde que eu era adolescente”, escreveu ela na autobiografia, A Mulher em Mim, que será lançada em 24 de outubro. Em seguida, Britney Spears contou que raspou a cabeça como um ato de rebeldia: “Raspar a cabeça e agir foram minhas maneiras de reagir”.

Já tô começando a aceitar a ideia da cabeça raspada, tipo Britney Spears 2007 pic.twitter.com/hjef8Ukg59 — Nexus ᕦ😎ᕤ🍍🇧🇷 (@NexusAJ_) October 27, 2020

Após Spears ser colocada sob tutela ordenada pelo tribunal em 2008, concedendo ao pai dela e a um advogado o controle sobre os assuntos financeiros e pessoais, a cantora foi proibida de manter o novo visual.

“Sob a tutela, fui levada a entender que aqueles dias [de rebeldia] haviam acabado. Tive que deixar meu cabelo crescer e voltar à forma. Tive que ir para a cama cedo e tomar todos os medicamentos que me disseram para tomar. Eu fazia pequenas coisas criativas aqui e ali, mas meu coração não estava mais nisso. Quanto à minha paixão por cantar e dançar, naquela época era quase uma piada. Treze anos se passaram e eu me sentia como uma sombra de mim mesmo.”, desabafou.

"Penso agora em meu pai e seus associados tendo controle sobre meu corpo e meu dinheiro por tanto tempo e isso me faz sentir mal... Pense em quantos artistas homens jogaram todo o seu dinheiro fora; quantos tiveram abuso de substâncias ou problemas de saúde mental. Ninguém tentou tirar o controle sobre seus corpos e dinheiro . Eu não merecia o que minha família fez comigo", completou.



Em setembro de 2021, a tutela de Spears condedia ao pai foi extinta. Foi aí que ela decidu compartilhar tudo o que viveu com o público. “Nos últimos 15 anos ou mesmo no início da minha carreira, via as pessoas falarem de mim e contarem a minha história. Depois de sair da minha tutela, finalmente fiquei livre para contar a minha história sem consequências por parte das pessoas responsáveis ​​pela minha vida", disse ela à People.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente