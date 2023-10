Reprodução/Instagram Will Smith se pronuncia após revelação da separação de Jada Pinkett

Agora foi a vez de Will Smith comentar a separação de Jada Pinkett . Na semana passada, os fãs do casal se chocaram com a notícia de que eles estão separados desde 2016.

O ator escreveu uma carta aberta para o The New York Times dizendo que as falas da ex-esposa "meio que o acordaram".





Segundo ele, Jada "viveu uma vida mais no limite do que imaginava" e que ela é mais "resiliente, inteligente e compassiva do que ele imaginava", de acordo com o jornal americano.

"Quando você está com alguém há mais da metade da sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala [...] E você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e belezas sutis", seguiu ele.

De acordo com o Daily Mail, os filhos dos atores Jaden, de 25 anos, e Willow, de 22, estariam felizes que a verdade foi divulgada, já que eles passaram os últimos anos "tensos", mentindo em público sobre a relação dos pais.

