Reprodução/Instagram Vitória Strada parabeniza a ex-noiva Marcella Rica

Vitória Strada usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para parabenizar a ex-noiva, Marcella Rica. O ex-casal ficou junto por quatro anos, e terminaram o noivado em julho.

Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo na festa de aniversário da produtora, onde ela aparece segurando o bolo no momento do 'parabéns'.





"Feliz aniversário pra dona das covinhas mais lindas desse mundo! Te amo, coisa linda! To aqui pra tudo, não esquece", escreveu Vitória na legenda.

Já na última quinta-feira (14), foi a vez de Marcella comemorar o aniversário de Vitória no mesmo estilo.

"Todas as coisas mais lindas desse mundo. Todo amor que houver nessa vida. Feliz ano novo, prota", disse ela nos Stories.

