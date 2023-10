Reprodução/Instagram/TikTok Segurança de Taylor Swift deixa turnê para lutar contra o Hamas

Um dos seguranças de Taylor Swift deixou os Estados Unidos para lutar contra o grupo terrorista Hamas em Israel. O profissional trabalhou com a cantora na The Eras Tour.

"Tive uma ótima vida nos EUA. Consegui um emprego dos sonhos incrível que adoro, ótimos amigos que chamo de família e uma casa muito confortável. Eu não precisava vir… mas não poderia ficar de fora enquanto famílias são massacradas e queimadas vivas em suas casas! Apenas por ser judeu ou por ser israelense", declarou ele em nota.

E seguiu: "Enquanto um lado protege bebês, crianças e idosos, o outro lado os usa como escudos humanos! Será um insulto aos animais em todo o mundo chamá-los de 'animais', mas esses não são seres humanos. Eles mataram e massacraram famílias em suas camas ao lado dos seus animais de estimação! E então eles incendiaram as casas! Tente imaginar isso acontecendo em sua própria vizinhança, com seus vizinhos ou com uma família que você conhece".

Por fim, o segurança da artista explicou. "Não estou apenas aqui com Israel. Estou aqui com a humanidade. Não fique do lado errado da história! Não fique à margem e não diga nada… fique com a humanidade!".

