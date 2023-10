Reprodução/Instagram Jade Picon faz café da manhã para funcionários do condomínio

Jade Picon compartilhou com os seguidores um carinho especial que preparou para os funcionários do condomínio onde mora no Rio de Janeiro.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou o preparo de uma cesta de café da manhã feito por ela para entregar aos profissionais.





Além disso, ela dividiu a gravação onde entrega a comida para os funcionários e a conversa com eles. "Coisas simples que vão fazer a diferença no dia de alguém", escreveu ela na legenda.

Ainda no vídeo, Jade comentou sobre esse tipo de atitude. "Sempre que eu posso, eu ajudo o pessoal da portaria aqui do condomínio, estão sempre cuidando da segurança, da minha segurança, da segurança de todo mundo que mora aqui. Sempre fofos, queridos, nossa, e é isso, essa é uma das maneiras que eu encontro de retribuir todo carinho e atenção e agradecer mesmo o que eles fazem", declarou.

🚨VEJA: Jade Picon preparou um café da manhã para funcionários de seu condomínio: “Coisas simples que vão fazer diferença no dia de alguém”. 😍 pic.twitter.com/VjKQcPHkwH — Central Reality (@centralreality) October 16, 2023





