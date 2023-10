Reprodução/ Instagram Fernanda Paes Leme mostra primeiros presentes do filho: 'Muito fofo'

Nesta segunda-feira (16), Fernanda Paes Leme compartilhou, com os seguidores do Instagram, os primeiros presentes que o bebê, que está esperando, ganhou. A apresentadora, que está grávida há três meses do noivo Victor Sampaio, anunciou a gestação no último dia 12.



"Eita, que é tudo muito fofo, não é? Estou gostando desse negócio de estar grávida. Obrigada, amigos, pelos presentes e flores lindas. Baby Mô agradece", escreveu a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod na legenda do post.



Fernanda e o noivo, Victor Sampaio, fizeram um chá revelação no último fim de semana para familiares e amigos para descobrirem o sexo do bebê. O casal, no entantom, ainda não revelou de o filho será menino ou menina para os fãs.



