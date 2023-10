Reprodução Xamã que deixou Anitta sem sexo é amiga de outros famosos; conheça

A cantora Anitta chamou atenção no último domingo (8) ao publicar os bastidores do retiro espiritual que a deixou cinco dias longe da carreira e dos holofotes. Nas redes sociais, a artista se declarou "transmutada" depois do programa realizado pela mentoria da xamã Max Továr.



Através do Instagram, a própria mentora detalhou o plano de retiro escolhido por Anitta. "'Entra pra dentro fio!' Esse é nosso lema, um convite a visitar suas sombras e reunir as diferentes partes do seu ser. A imersão para Regestação é um trabalho direcionado para reprogramar as energias gestacionais, as crenças limitantes, as memórias emocionais e mudanças de hábitos. Tudo desenhado para você se conhecer e assumir o seu poder pessoal e manifestar quem você é de verdade", diz na publicação.





Quem é Max Továr?





Mineira, Max Továr se apresenta nas redes sociais como astróloga, astro-psicóloga e xamã. Além disso, ela é a responsável pelo instituto que leva o próprio nome.

Segundo o site do instituto, a relação de Max com a paranormalidade iniciou ainda na infância e na adolescência a xamã dedicou-se a aprimorar os conhecimentos de esoterismo.

A mentora de Anitta diz ter se aprofundado em "tarô, astrologia, astro-psicologia, leitura e limpeza de aura, dentre outras terapias consideradas alternativas".

Além da cantora, Max também é sucesso entre outras celebridades, já tendo atuado com Wanessa Camargo, Fernanda Souza, Vitória Strada, Ludmila Dayer e o cantor Thiaguinho.

Segundo O Globo, o plano de retiro espiritual realizado por Anitta, que a afastou da vida social por cinco dias, pode custar R$ 9,4 mil para cada pessoa. Junto com a cantora, a irmã do humorista Paulo Gustavo também participou do programa.

Ainda neste ano, Anitta deu detalhes do procedimento que fez sendo mentorada por Max Továr. O processo a deixou sem ter relações sexais por quase um ano.

"Você fica no sítio com ela. Eu fiquei cinco dias sem energia, sem telefone. Você sai zen, perdoando o próximo, querendo só amar. Está tudo bem, não tenho raiva de ninguém. Eu mudei tanto que nem consigo ficar na internet igual antes", explicou.

"Eu fiquei sem pegar ninguém por quase dez meses. Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem (nada). Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando", revelou, na época.