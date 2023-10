Reprodução/ Globo Susana Viera reclama de churros no 'Mais Você'

Nesta sexta-feira (13), Susana Vieira esteve no "Mais Você" e polemizou. A atriz foi sincera ao provar uma receita de churros, assumindo que não gostou muito. A reação repercutiu entre os internautas.

Primeiro, Susana comentou a aparência do churros "Olha como está um rolão grossão". Em seguida, ela falou que não gostou da receita. Diferente do tradicional, o doce foi recheado com goiabada e queijo, fazendo referência a famosa combinação "romeu e julieta".

"É um biscoitinho gostoso para ter em casa, dar para os netos. Mas tem muito açúcar", disse ela. Em seguida, a atriz mandou um recado diretamente para o criador da receita.

"O gosto do açúcar ficou muito maior que o gosto da macinha. Eu gosto da macinha sem nada, com açúca junto com canela. Essa coisa que espalha pelo lado é coisa de criança. Não estamos mais na idade de comer coisas recheadas", avaliou.

Os internautas repercutiram a avaliação:

O bom de ter a Susana Vieira num programa de culinária é que a gnt já sabe logo se vale a pena fazer a receita ou não.

Ela meteu um "se tiver churros de verdade, melhor comprar" no meio da receita alternativa de churros. E ainda avisou pra não colocar tanto açúcar kkkkkkkk pic.twitter.com/q73YGPw0Ev — Nosferotic (@Nosferotic1) October 13, 2023





to passando mal com a susana vieira no mais vc a pessoa mais sem papas na língua do mundo ja falou que o cabelo da ana maria é branco mas é um charme PAM moderno chamou os câmeras de bonitos falou que não é velha reclamou da receita alternativa de churros pic.twitter.com/ufudnDdNW6 — ☆ jimin ☆ (@jugkookies) October 13, 2023





Susana Vieira acabando com os Churros, tudo ela está achando ruim. Coitado do senhor que mandou a receita, escolheu um mal dia. A sexta feira 13 pra ele foi a Susana Vieira. 😁 #MaisVocê — Gilian Blue (@TheFarm3) October 13, 2023









Pára tudo, BRASIL! A MAIS AMADA POR 220 MILHÕES DE BRASILEIROS tá comendo churros no #MaisVoce Ícone sincerão e acessível haha, Susana Vieira! Encontro de milhões, Susu e Ana Maria Braga!! GRANDONAS pic.twitter.com/mN2KCVDXpd — Leonardo Ottonelli🇧🇷🇵🇹🇫🇷 (@OttonelliLeo) October 13, 2023





















