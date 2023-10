Reprodução/ Instagram Maiara aparece sem aliança e fãs especulam crise com namorado

Na última quinta-feira (12), Maiara, da dupla com Maraísa, surpreendeu os seguidores ao aparecer sem aliança em fotos das redes sociais. A cantora está em um relacionamento com Matheus Gabriel, desde junho deste ano, e alguns especularam uma crise no namoro.

Para aumentar a polêmica, recentemente, o cantor deu uma declaração que gerou dúvidas entre os internautas. Ele explicou o motivo que o faz acompanhar osshows de Maiara e Maraísa durante um bate-papo no Twitter. "É uma forma de fazer contatos, gravei um DVD agora, então é um forma de estar no meio, conhecer alguns contratantes. É importante estar no meio da equipe para depois tentar vender nosso show", disse.

Os fãs. então, comentaram no Twitter. "Socorro, Maiara fazendo questão de mostrar que está sem aliança. Será que é verdade mesmo que a gata está solteira de novo?", questionou uma internauta.



Outros tentaram achar uma justificativa para a ausência da aliança. "Eu penso assim, como a Maiara ta na academia, no foco dela. É provável que ela esteja emagrecendo e o dedo dela, a aliança está ficando larga, e, com medo de perder, ela guardou!!!!", cogitou outra.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente