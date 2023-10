Reprodução/Instagram Mãe de Aurora, Cintia Dicker mostra corpo após cinco meses de esforço

Na última quinta-feira (12), Cintia Dicker usou as redes sociais para mostrar como foi o processo de emagrecimento dela após a gravidez. A modelo deu à luz Aurora, fruto do relacionamento com Pedro Scooby, há 9 meses.

Ela postou fotos das diversas fases que o corpo passou neste período. Dicker também fez uma live com o personal, Diogo Pyrrho, e disse para as seguidoras, que queria um "empurrãozinho" para emagrecer, como ela precisou, conferirem as dicas do profissional.

Cintia Dicker mostra processo de emagrecimento 9 meses após dar à luz

Aurora é a primeira filha de Cintia Dicker. Pedro Scooby, por sua vez, já é pai de Dom, Liz e Bem, frutos do antigo casamento com Luana Piovani.

