Os little monsters percebem tudo! E para provar isso, uma legião de fãs tem sustentado a tese de que Lady Gaga está grávida. Isso porque imagens da cantora entre os meses de agosto e outubro, durante shows do Lady Gaga Jazz&Piano, em Las Vegas, nos Estados Unidos têm suscitado uma verdadeira discussão. O público começou a compartilhas vídeos das apresentações por meio do X, antigo Twitter, para cogitar que a artista esteja realmente grávida.

Nas imagens em questão, Gaga aparece usando um vestido vermelho justo e quando vira de lado é possível observar sua barriga. "Lady Gaga está grávida", afirma um deles. "Como não tem ninguém falando sobre esse vídeo??? Gente, está nítido que a Gaga está grávida!! ", questionou uma outra. "A Lady Gaga muito grávida não é mesmo ?", escreveu uma terceira.

Confira os vídeos:

a Lady Gaga muito grávida não é mesmo ? Virando whiskey em cima da criança pic.twitter.com/MStqnnUIel — Liv ~ fisioterapeuta da Gaga ◡̈ 🃏 (@mineirinhe) October 8, 2023

como n tem ninguém falando sobre esse video??? gente ta nitido q a gaga ta gravida!! 😭 pic.twitter.com/hmb4hT5IlI — joshua (@marinozin) October 10, 2023

Apesar do alvoroço, até o momento a diva pop não comentou sobre esses rumores.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho