A terceira roça de "A Fazenda 15" foi formada na quarta-feira (11), após a vitória de Yuri Meirelles na prova do fazendeiro . Cariúcha, Márcia Fu e Shayan Haghbin disputam a berlinda da vez, que terá o resultado revelado no programa ao vivo desta quinta-feira (12).

Cariúcha foi indicada pela fazendeira Jaquelline Grohalski, enquanto Márcia foi a mais votada pelos colegas para ocupar a segunda vaga na berlinda. A ex-jogadora de vôlei puxou Shayan para a terceira posição.





Yuri tinha caído na roça após ser selecionado na dinâmica do poder branco utilizado por Rachel Sheherazade. A jornalista teve que escolher dois peões para uma nova votação para a quarta vaga e o modelo foi o mais votado na disputa com Kamila Simioni.

Com a vitória na prova, Meirelles se consagra como fazendeiro pela segunda vez na temporada. O peão não é único que surge longe de uma possível eliminação na terceira roça. Segundo parcial da enquete do iG Gente, Márcia Fu se salva da berlinda com uma ampla diferença, apresentando 61,5% dos votos para ficar.

Cariúcha ocupa a segunda posição com uma grande margem de diferença, tendo 20,8% dos votos do público. A enquete ainda aponta uma eliminação de Shayan, com 17,7% dos votos. Quem deve continuar em "A Fazenda 15"? Vote abaixo:

