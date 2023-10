Reprodução/Instagram Tirullipa afirma que expulsão por assédio na 'Farofa' foi 'mimimi'

Tirullipa relembrou a sua expulsão da Farofa da Gkay, em 2022, devido a acusações de assédio. O humorista foi retirado do evento de Gessica Kayane após vídeos dele tirando o biquíni de participantes em uma brincadeira na piscina.

A brincadeira simulava o famoso quadro 'Banheira do Gugu' e, de acordo com ele, os participantes viram a situação como algo normal.





"Para todo mundo ali estava normal. Estavam filmando de boa, mas aí começou a acusação da internet, do 'mimimi', a outra visão da galera que não estava presente. Uma coisa é o calor [do momento] que você está ali, todo mundo rindo, brincando, só que esquecemos que tem gente filmando e, do outro lado, tem outro olhar, que condena", disse ele em entrevista ao programa Sensacional.

O humorista contou que Gkay lhe pediu desculpas após a expulsão.

"Só que não foi feito assim. Gravei um vídeo e as pessoas lá gravaram um vídeo contra mim e aí foi que fiquei mal. Mas saí de boa, tranquilo. (...) Errei, isso é fato, mas não fui assediador. Encontrei ela [GKay] depois, ela pediu desculpa e falou: 'Realmente era muita loucura naquela época, mas que bom que deu tudo certo para você. Também passei por uns processos difíceis".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: