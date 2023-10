Reprodução/Record TV Karol Menezes atualiza status de relacionamento: 'Namorando'

Nesta quarta-feira (11) Karol Menezes participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG, e atualizou o status de relacionamento, após o fim do casamento com Mussunzinho.

Após ser questionada algumas vezes, a ex-Power Couple confirmou que está namorando e deu detalhes da relação.





"Eu estou namorando! A vida é uma só, a gente precisa viver e eu estou vivendo em off", declarou ela.

Segundo Karol, a pessoa não é da mídia e, por isso, mantém o relacionamento fora das redes sociais. "Quando você inclui a pessoa, a pessoa que não é pública, é um outro caminho, bagunça a vida [da pessoa]".

Porém, ela garantiu que após engatar na relação, os seguidores poderão conhecer mais da pessoa. "A gente precisa se estabilizar o relacionamento, para eu poder aparecer e dizer 'é isso'. Por enquanto a gente está construindo", concluiu.

