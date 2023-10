Reprodução/Globo Manoel Soares pediu apoio a comunidade LGBT+ a Renana Bolsonaro

Manoel Soares reagiu aos rumores de que Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é homossexual. Ele pediu que a comunidade LGBT+ apoie Renan, neste momento, mas acabou sendo criticado por seguidores. O ex-apresentador do "Encontro", então, se desculpou pela fala.



"O desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai", escreveu Manoel no Twitter.



Internautas, no entanto, criticaram o apresentador e ele se retratou.

"A comunidade LGBT tem outros desafios bem mais importantes, ontem mesmo passou pela comissão da câmara o projeto que acaba com o direito de casamento homoafetivo , e você acha que eu tô me importando com o Renan Bolsonaro kkkkkkk", disse um usuário do Twitter.



"Defender nada, não é só porque ele é gay que pode ser homofóbico, já tem histórico de falas homófobicas", escreveu outro.

Manoel, então, se desculpou pela fala: "Amigos, acabei de falar com um grande irmão que é autoridade na luta LGBT e ele me convenceu que apesar de minha boa intenção, deixei brecha para que o movimento fosse cobrado. Então fique registrado aqui q reconheço meu vacilo. Aos amigos LGBTs que me deram um toque, obrigado".



Amigos, acabei de falar com um grande irmão que é autoridade na luta LGBT e ele me convenceu que apesar de minha boa intenção, deixei brecha para que o movimento fosse cobrado. Então fique registrado aqui q reconheço meu vacilo. Aos amigos LGBTs que me deram um toque, obrigado. — Manoel Soares (@ManoelSoares_) October 11, 2023









