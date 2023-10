Reprodução / Instagram Mulher de Roque postou uma foto do assistente de palco no hospital

Nesta quarta-feira (11), o Hospital São Luiz Itaim deu mais informações sobre o estado de saúde de Gonçalo Roque, assistente de Silvio Santos que está internado na UTI após passar por cateterismo.



Roque foi internado inicialmente em 3 de outubro, após sofrer um desmaio em casa. No Hospital São Luiz Itaim, ele foi diagnosticado com covid-19 e estava com o quadro clínico estável. No entanto, ele precisou voltar aos cuidados intensivos, nesta terça-feira (10), após sofrer um novo desmaio e foi submetido a um cateterismo.

"O Sr Gonçalo Roque, 85 anos, encontra-se internado desde o dia 03/10/2023 no Hospital São Luiz Itaim em virtude de uma síncope, além de uma infecção viral por Covid-19", iniciou a nota enviada ao iG Gente.

"Ele realizou uma cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco) no dia 10/10/23, sem necessidade de angioplastia. Quadro sincopal apresentado diagnosticado como secundário a disautonomia. Segue apresentando boa evolução, com melhora clínica e laboratorial. Segue internado aos cuidados da equipe de cardiologia, sem previsão de alta neste momento", completou o comunicado.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente