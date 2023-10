Reprodução/Record - 11.10.2023 Jenny Miranda ameaçou desistir de 'A Fazenda 15'





A Record exibiu o vídeo de Jenny Miranda batendo o sino em "A Fazenda 15". A mãe de Bia Miranda ameaçou desistir do reality show, mas tocou o sino errado para concretizar a decisão. A transmissão do momento no programa ao vivo desta terça-feira (10) rendeu um deboche da emissora nas redes sociais.





Para desistir da atração, o participante precisa ir até a oficina e bater o sino no espaço indicado. No entanto, Jenny tocou o objeto próximo à entrada da sede e preocupou os peões, que a consolaram e brincaram com ela após a atitude. "Quero ir embora", disse a influenciadora após o ato, entre lágrimas.

"Calma aí", reagiu Tonzão Chagas. "Está louca? Vai embora, não", completou Jaquelline Grohalski. "O que é isso, Jenny? Pode ir parando com isso. Nem pensar", adicionou Márcia Fu. Enquanto Miranda se acalmava, Cariúcha aproveitou para ironizar a ação errada da peoa: "Nem para isso ela presta".

"Eita, Jenny bate o sino, mas foi o errado", debochou a Record no Twitter, usando um emoji de risadas. Veja abaixo o vídeo na íntegra:

Eita, Jenny bate o sino, mas foi o errado 😂 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/qZakNapFnK — A Fazenda (@afazendarecord) October 11, 2023





