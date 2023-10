Reprodução/ Instagram Famosos criticam projeto de lei que proíbe casamentos homoafetivos

Aprovação do projeto de lei que proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo mobilizou famosos nas redes sociais. Pabllo Vitar, Brunna Gonçalves, Sérgio Guizé, Nanda Costa, Gil do Vigor, Alice Wegmann e mais famosos criticaram a decisão tomada nesta terça-feira (10). A PL foi aprovada pela Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara e agora segue para a Comissão de Direitos Humanos.



“Tantas coisas horríveis acontecendo no país e a maior preocupação é se gata podem ou não se casar, que retrocesso!”, disse Pabllo Vittar pelos stories.



Brunna Golçalves foi outra que se revoltou. Ela publicou uma imagem, no Instagram, com a esposa Ludmilla e disse: “É inadmissível que depois de tantos problemas que o país sofreu nos últimos anos, este seja o maior incômodo para tantas mentes, que eu digo que são mentes ignorantes, atrasadas, cheias de desconhecimento e incompreensão, que ainda usam religião para esconderem seus prec*nceitos e falas abomináveis. Mais um dia em que a nossa comunidade sofre, e que sofre MUITO. A verdade é que a preocupação não está sendo com o nosso país e sim com a felicidade alheia.”

Já Guizé e Nanda compatilharem o seguinte texto: "Eu não quero casar com uma pessoa do mesmo sexo. É meu direito. Eu não quero que você case com uma pessoa do mesmo sexo. É intolerância e preconceito. Eu proíbo que você se case com uma pessoa do mesmos sexo. É facismo e inaceitável."



Wegmann ainda disse: "Que dias horrosos para o mundo e para o Brasil. Está osso". Gil do Vigor também opinou em vídeo: “Com tanta coisa no nosso país acontecendo, desastres naturais, tanta violência, tanto desemprego, fome e os deputados estão preocupados em debater lei para tentar retroceder o direitos da comunidade LGBTQIA+. Nós temos direito de ser felizes! Nós estamos passando por um momento em que era para estar todo mundo focado em algo maior, isso é um absurdo!”.



Hoje, durante a Comissão da Câmara, fomos mais uma vez alvo de ataques. O projeto de lei inconstitucional que visa proibir o casamento homoafetivo avançou nesta comissão. Fomos associados a palavras como 'doença' e nossa estrutura familiar foi deslegitimada, com alegações como… pic.twitter.com/ROLKkD3rN2 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 10, 2023









