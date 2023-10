Reprodução/Youtube Humorista forja atentado a tiros para engajar nas redes sociais

O humorista Natan Aqui virou alvo de críticas após ter forjado um suposto atentado a tiro. Na última terça-feira (10), o influenciador chegou a compartilhar informações de que estaria na UTI. No entanto, o caso seria uma farsa para atrair atenção nas redes.

"A assessoria do humorista Natan Aqui, vem por meio desta publicação, comunicar a todos que acompanham o trabalho dele, que na manhã desta segunda-feira (09/10), ao tentar finalizar a parte 2 da pegadinha (é amigo ou imimigo?), o humorista foi surpreendido por um indivíduo armado, que ao cair na pegadinha, sacou a sua arma e efetuou um disparo contra o humorista, acertando-o no peito, o humorista encontra-se internado na UTI. Pedimos a todos que mandem energias positivas, para que ele possa sair dessa e voltar a nos fazer sorrir com o seu trabalho", diz o comunicado.

O influenciador publicou o vídeo do suposto atentado e na descrição do YouTube revelou que tudo se tratava de uma brincadeira. "Deixa eu explicar o que realmente aconteceu. Esse vídeo não foi uma publicidade, nem tão pouco para tirar onda com os inscritos. Mas apenas fiz uma pegadinha com quem estava me desejando o mal".

A atitude do humorista o fez ser detonado nas redes sociais. "Se isso for mentira é muita apelação e falta de respeito com o público!", apontou um. "Eu já nem seguia e depois disso que não vou seguir mesmo. Qual a necessidade de fazer um vídeo desse usando a morte, uma tragédia pra ganhar fama?! Mano se toque você não precisa disso. Deixou todo mundo preocupado", criticou outro.

"Brincadeira de mau gosto parceiro! Você errou feio nessa postagem, fazendo as pessoas acreditarem que você realmente sofreu uma tentativa de homicídio! Fica a dica, não faça esses tipos de postagens, você acaba perdendo a sua credibilidade!", comentou um terceiro.



URGENTE 🚨



O Natan da pegadinha (é amigo ou inimigo?), comunicou a no seu IG que durante a gravação da pegadinha foi surpreendido por um indivíduo armado, que sacou alvejou o humorista…



Q atualmente encontra-se internado na UTI.



Era previsível q ia acontecer hr ou outra. 🤌🏽 pic.twitter.com/0Yy95lC0av — Vinícius Matos (@Viniciusamatos1) October 11, 2023