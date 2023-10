Reprodução/Instagram Bruna Biancardi deixa a maternidade com Mavie: 'Em casa'

Bruna Biancardi deixo a maternidade com a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Nesta quarta-feira (11), a influenciadora anunciou que já está em casa.

Nos Stories do Instagram, deu poucos detalhes da chegada da herdeira em casa. A bebê nasceu no dia 6 de outubro.





"Já estamos em casa. Estou me dedicando 100% ao amor da minha vida", declarou ela.

Na sequência, a nova mamãe contou que ainda vai dar detalhes da chegada de Mavie. "E em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas", agradeceu ela.

