Reprodução/ Instagram Maria Gadú fala de casar com namorada após aprovação de projeto de lei

Na última terça-feira (10), Maria Gadú usou o Instagram para compartilhar uma foto em que aparece beijando a namorada, Ana Paula Popi. No post, a cantora também desabafou sobre a aprovação do projeto de lei que proíbe casamento homoafetivo, pela Comissão da Câmara.

"Cuidem da vida de vocês. Cuidem das famílias de vocês. Bando de machos escrotos querendo ditar sobre vidas. Sempre. Abandonam suas filhas e filhos e ainda tem a PACHORRA de se acharem no direito de decidir sobre o amor alheio. NÃO PASSARÃO. Vamos nos casar, vamos criar e amar nossas crianças e vocês vão ser SEMPRE os imbecis que inventaram o pecado. Nós dizemos SIM ao casamento, SIM a maternidade, SIM ao amor", escreveu.



Gadú já foi casada com a produtora Lua Leça por oito anos. O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em 2021, e, meses depois, a cantora começou o namoro com Popi