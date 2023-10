Alta e suspeitas

No dia 29 de setembro, Kayky Brito recebeu alta do hospital e ganhou uma homenagem da mãe nas redes sociais. No entanto, alguns detalhes chamaram a atenção, como a namorada Tamara Dalcanale não estar presente em nenhuma das fotos do hospital e a matriarca não ter a citado nos agradecimentos, que contou com os nomes de Sthefany Brito e de amigos.