Divulgação/ Bella Pinheiro Fátima Bernardes comandará o "Assim Como a Gente" no GNT

Conexão, emoção e superação foram palavras usadas para descrever os episódios de "Assim Como A Gente", novo programa da GNT comandado por Fátima Bernardes, que estreia dia 13 de outubro. A apresentadora sai do The Voice – que terá a última temporada exibida no final deste ano – para assumir um novo desafio: entrevistar duplas de famosos que compartilham histórias e desafios. Em coletiva à imprensa, a jornalista deu detalhes da atração, comentou as dificuldades e ainda assumiu que um novo lado dela será mostrado.



Esta é a primeira vez que Fátima apresenta um programa 100 % gravado, com foco total em histórias de famosos. "São entrevistas longas, bem diferentes das que eu tinha oportunidade de fazer no 'Encontro', que era um programa com muita diversidade, com muitas pessoas. Eu acho que o que realmente me pegou foi a possibilidade de partir para uma entrevista com duas pessoas, por pontos que ninguém imagina quais sejam", diz a apresentadora que comandou o "Encontro" por 10 anos":



Agora, Fátima parece ainda mais descontraída e pronta para mostrar o lado pessoal. Ela conta que, dessa vez, conseguiu opinar mais na condução das entrevistas, algo que não podia fazer na atração matinal e na bancada do Jornal Naciona. "Eu acho que o público vai ter uma chance de me ver conversando por mais tempo. Então, eu acho que é um outro jeito de ver me posicionando", pontua ela.

Carlos Jardim, diretor geral do programa, destaca que os "pitacos" da jornalista nas conversas é um grande diferencial da atração: "A Fátima não era a terceira participante, não era a terceira entrevistada, mas, em vários momentos, ela pontuou coisas que alavancaram a conversa. Isso contribuiu e enriqueceu muito o programa".

Fátima será entrevistada



Contudo, a apresentadora teve que ser comedida nas intervenções. Ela afirma que não queria que "três pessoas falassem sobre o tema", mas que o programa focasse na conexão dos convidados. Além disso, Fátima evitou contar as próprias experiências pois terá um momento especial para isso. A jornalista será entrevistada, no último episódio da primeira temporada, ao lado de Ivete Sangalo.



"Esse episódio vai ser legal, eu acho que a gente até percebeu também mais conexões do que sabíamos [...] Foi bem bonita a conversa", conta ela.

Além de expor laços com Ivete Sangalo, Fátima deve se abrir, de verdade, na conversa. Jardim, inclusive, revela que esse será o episódio mais longo da temporada e acrescenta: "No último episódio, esse que ela e Ivete são entrevistadas pela plateia, a gente vai conhecer bem mais a Fátima Bernardes. Eu vi uma Fátima na frente das câmeras que eu não tinha visto ainda. Fiquei bem feliz da gente ter conseguido esse resultado".





Conversas emocionantes e intimistas



O primeiro episódio conta com a participação de Lulu Santos e Ludmilla. Fátima já adianta que a conversa está emocionante. "O Lulu e a Ludmilla nunca tinham sentado para conversar. Eles já tinham se visto, mas nunca tinham tido uma conversa. Então, é muito prazeroso saber que a gente tá vivendo ali a primeira vez daquela conversa", diz ela.

Além deles, Fátima e Jardim destacam o episódio sobre etarismo, que vai contar com Vera Fisher e Paolla Oliveira, o sobre paternidade, com Serginho Groisman e Tatá Werneck, e o que traz histórias de Jojo Todynho e Kondzilla.



A apresentadora ainda conta como será o teor das entrevistas: "Se eu for conversar sobre etarismo com a Vera Fischer e com a Paolla Oliveira, é um tipo de conversa. Se eu for conversar sobre maternidade e paternidade com Serginho Groisman e com a Tatá Werneck, a gente caminha nesse lado da gargalhada, da risada, mas também do choro. Eu acho que o legal é que todos os programas tem momentos de emoção, que são mais de consternação, mas também tem momentos de leveza".

"Assim Como a Gente" trará personalidades como Cauã Reymond, Dira Paes, Fábio Assunção, Felipe Camargo, Karol Conka, Leandra Leal, Maria Rita, Samuel de Assis e Taís Araújo.



A jornalista ressalta que a atração tem o intuito de aproximar a celebridade do público ao discutir problemas "comuns" da sociedade. Assim, os famosos não estarão lá para falar de carreira ou trabalho, mas apenas para falar de experiências vividas. "Vamos falar de coisas que qualquer um pode enfrentar ou muitos já enfrentaram. Então, vamos falar sobre coragem, medos, ansiedade, dificuldades no trabalho, drogas, racismo... Sobre tudo que tá do nosso dia a dia, mas ligado aos convidados", diz ela.



Dificuldades



Fátima contou que uma das maiores dificuldades do novo formato foi achar um horário em comum com os convidados, já que ela ainda estava gravando o "The Voice Kids" na época. A apresentadora afirmou que o programa já é pensado para a dupla, então, se um não puder, o outro também é descartado.



E teve uma convidada que acabou deixando de participar do programa devido à agenda. "A Sandy estava super afim de fazer e na verdade ela até tinha agenda. Mas não para os dias da gravação. Então a gente não conseguiu", conta Fátima.



Ela e o diretor, no entanto, revelam que podem tentar trazer os convidados que não puderam em uma possível próxima temporada. "A gente apresentou 10 programas, se virar a temporada, a gente pode trazer pessoa que já tínhamos pensado", disse Fátima, deixando um suspense para uma segunda leva de episódios.



Divulgação/TV Globo Fátima Bernardes migrou do "Encontro" para o "The Voice", no ano passado, e agora aposta em uma atração mais intimista

"Assim Como A Gente" promete não apenas trazer histórias emocionantes e criar conexões, como também expor um outro lado dos convidados e da própria apresentadora. Ou seja, tem tudo para ser mais uma virada de chave na carreira de Fátima Bernardes. O programa vai ao ar no GNT e no Globoplay, às sextas-feiras, às 21h30.

