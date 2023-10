Reprodução/Instagram Cesar Tralli faz homenagem para a mãe um ano após sua morte em acidente aéreo

Nesta segunda-feira (9) Cesar Tralli usou as redes sociais para homenagear a mãe, que morreu há exatamente um ano em um acidente aéreo . Edna Tralli morreu vítima da queda de um avião de pequeno porte na Represa de Jurumirim, em Paranapanema, no interior de São Paulo. Euclides Brosch, o piloto, dono do avião e companheiro de Edna também morreu devido ao acidente.

No perfil do Instagram, o jornalista relembrou momentos ao lado da matriarca e lamentou os dias de saudade.





"Um ano de pura saudade. Um ano do mais puro amor. Incrível como todos os dias, há exato um ano, eu penso nela e lembro dela com ainda mais admiração e carinho. Um mundo de recordações com ela, de momentos os mais banais aos mais desafiadores, sempre me vem à memória", começou.

O marido de Ticiane Pinheiro revelou como tem mantido a força. "Há exato um ano, concluo com todo conforto na alma: minha mãe foi uma aula de amor ao próximo, de fraternidade, de ética, de valorização às pessoas de caráter, de amor genuíno. Uma mulher que nasceu na roça, que não pôde estudar como sonhou e queria, mas que teve toda sabedoria de viver uma vida digna e de transmitir estes valores de vida aos filhos".

Por fim, Tralli agradeceu Edna. "Por isso, digo com toda certeza e paz no coração: faz um ano hoje que sou pura gratidão. Muito obrigado, mãe. Te amo eternamente", concluiu.

