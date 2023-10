Reprodução Portiolli entrega cuidado de Silvio Santos com Maisa: 'Sem ela saber'

O apresentador Celso Portiolli revelou bastidores da relação de Silvio Santos com os funcionários. Em entrevista recente, ele relembrou o cuidado do dono do SBT com Maisa, que foi artista mirim da emissora desde os 4 anos.



"O Silvio me aconselhou muito de como ser organizado com as coisas, com o dinheiro", disse ele, durante transmissão do podcast PodC.

Durante a conversa, ele afirmou que Silvio Santos fez uma poupança para Maisa, sem a atriz saber.

"E as coisas que eu fico sabendo como ele cuidou da Maisa, por exemplo, de tudo (...) Inclusive quais produtos ela podia anunciar, dando conselhos, né. O dinheirinho que ele guardou para ela, que cuidava dela assim e fazia poupança para ela mesmo sem ela saber", revelou.

O apresentador também apontou que Silvio Santos tratava Maisa como uma filha. "É o negócio assim com muito cuidado, como se fosse uma filha, e ele cuida de todos assim. Então, quando no particular, ele dá conselhos importantíssimos".

