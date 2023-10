Oprimidos x opressores

Logo nos primeiros atritos entre Rachel Sheherazade com o grupo dos crias (Tonzão, Laranjinha, Lily Nobre, WL Guimarães, Yuri e Cariúcha), a jornalista apontou estar sendo perseguida pelos participantes. No entanto, Sheherazade fez uma analogia com a opressão que o grupo, majoritariamente negro e periférico, sofre fora do reality. A ex-apresentadora do SBT apontou que os oprimidos roubaram o papel de opressores e estavam a oprimindo.