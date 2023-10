Reprodução / Instagram / @ricoof Rico Melquiades se afastará das redes sociais após diagnóstico de paralisa facial

Rico Melquiades usou as redes sociais, no último sábado (8), para anunciar que tentará se manter afastado da internet. O campeão de "A Fazenda 13" justificou a decisão por ter recebido um diagnóstico de paralisia facial em decorrência de um alto pico de estresse.

O influenciador foi ao hospital,na última sexta-feira (6), depois de sentir o lado esquerdo de rosto paralisado, e contou que os médicos rejeitaram a possibilidade de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).



"Os últimos dias têm sido bem difíceis [...] acabei de ser diagnosticado com paralisia facial. A médica que tem me acompanhado me recomendou algumas ações e, para me ajudar nessa situação, uma delas é reduzir o estresse, a ansiedade e fazer uso de medicamentos, o que significa que eu preciso (tentar) me afastar um pouco das redes sociais para evitar que meu quadro clínico piore", disse Rico nos Stories.



"Farei isso para me recuperar e voltar 100% para vocês! Amo todos e, sempre que possível, vou atualizá-los e agradecer pelo apoio que sempre recebo. Muito obrigada pelo carinho!", finalizou.











Polêmica com nudes

Na última sexta-feira (6), Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que o namorado de Rico, Matheus Freire, teria enviado nudes para o influenciador Mateuz Ortega.

"Saiu na internet que o Matheus, meu namorado, estava mandando nudes para um cara. Acho que todo mundo que namora, que é casado, que é noivo, conhece as partes íntimas do seu parceiro. Conheço bem o negócio do meu namorado. Tive acesso a esses nudes e não é do Matheus. Esse rapaz que supostamente recebeu esses nudes, entrou em contado comigo", disse Rico na ocasião.

"Eu e o Matheus estamos juntos, não paramos de nos seguir em nenhum momento, não arquivamos nenhuma foto, isso não existiu. O que aconteceu comigo ontem a respeito do meu rosto não tem nada a ver com meu relacionamento, pois estamos bem, de verdade", afirmou o influenciador.

No dia anterior, Rico compartilhou nas redes a primeira ida ao hospital devido a paralisia facil.

"Gente, eu ontem tive um susto muito grande, um lado do meu rosto começou a paralisar. Corri para o hospital e fiz os exames para ver se tinha início de AVC, mas foi descartada essa possibilidade [...] "Fiquei sem sentir essa parte [superior] da boca, parte do nariz e meu olho estava pesando. Corri para a emergência e fiz uma tomografia."