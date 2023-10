Reprodução O cantor foi internado com embolia gasosa

O influenciador Saulo Poncio foi liberado da UTI após ser levado ao hospital às pressas na última terça-feira (3). O ex-marido da influenciadora Gabi Brandt, embora tenha tido suspeita de infarte, foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca. Na última sexta-feira (6), ele declarou que o problema pode ter sido causado por um exame de sangue mal realizado.

Através do Instagram, Saulo Poncio se pronunciou e aproveitou para negar rumores de que teria ido parar na UTI após injetar esteroides anabolizantes.

"Foram dias bem difíceis, mas graças a Deus já recebi alta da UTI, e a recomendação foi repouso em casa mesmo! Vou continuar fazendo alguns exames de rotina pra garantir que não volte a aparecer nenhuma alteração. Aproveitando pra falar sobre a notícia que foi publicada, dizendo que a causa da minha condição foi uma complicação causada por falha na aplicação de uma injeção de anabolizante, o que não é verdade, e muito provavelmente uma fonte não confiável espalhou essa notícia pra veículos de mídia com má intenção", apontou.

O ex-cantor da banda Um44k afirmou que a causa do problema de saúde ainda não tem conclusão, mas alegou que um exame feito dias antes da internação pode ter motivado o aparecimento de bolhas de ar na corrente sanguínea.

"Desconfia é que o motivo das bolhas de ar foi uma má realização da coleta de exame de sangue de rotina, que foi feito alguns dias antes da internação. Foi um procedimento intravenoso provavelmente mal realizado, mas mesmo assim não tem como afirmar ao certo. A única certeza que os médicos tinham é que nenhum tipo de injeção intramuscular (mesmo que mal aplicada) poderia causar o dano que causou, pela quantidade de "bolhas" que apareceram na tomografia", enfatizou.

Saulo Poncio tem 27 anos e ganhou destaque nas redes sociais após começar o relacionamento com a ex-participante do "De Férias com Ex" Gabi Brandt. A dupla se relacionava desde 2019, mas o casamento chegou ao fim. O ex-casal é pai de três crianças, Davi, de 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 4 meses.