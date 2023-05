Reprodução Nasce Beni, terceiro filho de Gabi Brandt e Saulo Poncio

Nasceu nesta sexta-feira (12) o terceiro filho da influenciadora Gabi Brandt com o empresário Saulo Poncio. O novo herdeiro é menino e foi batizado de Beni. Além do recém-nascido, Gabi e Saulo também são pais de Henri e Davi.

O anúncio foi feito através do Instagram dos influenciadores. A ex-participante do "De Férias com Ex" publicou um mini clipe do parto do novo filho.

"Ele chegou trazendo luz, muita alegria e mudando toda minha vida! Bem-vindo, meu amor, meu Beni. Você já é MUITO amado!!!!", dedicou.

O pai Saulo Poncio também apresentou o novo herdeiro aos seguidores. Com uma foto exibindo o rosto da criança, ele escreveu: "Você não tem ideia de como te esperei meu amor, seja bem-vindo".