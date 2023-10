Reprodução Influenciador evangélico é preso acusado de estuprar três mulheres

Líder do movimento evangélico Galpão, o influenciador Victor de Paula Gonçalves, conhecido como Victor Bonato, de 27 anos, foi preso sob acusação de estuprar três mulheres. O fundador do grupo, sediado em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, teria usado a influência religiosa para forçar relações com fiéis.



As vítimas que denunciaram são duas estudantes de medicina, de 19 e 20 anos, e uma empresária de 24 anos. Elas teriam ido à Delegacia da Mulher de Barueri em setembro para reportar que o influenciador usava a influência para obrigá-las a fazer sexo com ele.

A polícia local e o Ministério Publico de São Paulo receberam a denúncia e decidiram decretar uma ordem de prisão do influenciador Victos Bonato no dia 20 de setembro. As autoridades apontaram o risco de fuga do líder religioso. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

As investigações apontam que os crimes ocorreram entre 2021 e agosto deste ano. As vítimas alegam que os abusos aconteciam em diversos lugares, como na casa do influenciador, localizada em Alphaville.

Pedido de perdão

Um dia antes das mulheres formalizarem a denúncia na delegacia, Victor Bonato publicou um vídeo no Instagram anunciando que se afastaria das redes sociais.

O influenciador acusado de estupro alegou que precisava se "desintoxicar" e se "arrepender profundamente". Na rede social, Victor tem mais de 140 mil seguidores.

