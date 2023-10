Reprodução/Instagram Web reage a encontro de herdeiros no Domingão

Luciano Huck levou o filho mais velho, Joaquim, para conferir os bastidores do Lip Sync Battle com João Augusto e João Guilherme Silva no Domingão.

O apresentador posou ao lado dos filhos de Faustão e Gugu Liberato durante o ensaio da batalha, que vai homenagear os apresentadores, e agradeceu pela presença dos meninos.





"É uma honra receber vocês no Palco do Domingão e poder homenagear o Fausto e o Gugu, duas grandes referências para mim! Vai ser muito especial! Não perca", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas se impressionaram com o encontro dos herdeiros da televisão brasileira. "Faltou Joaquim homenageando o Luciano e o Tefo homenageando o Mion", disse uma; "Filhos dos 'grandes'", declarou outra; "Que massa essa nova geração dos nossos ídolos de adolescência! Agora falta o Joaquim com o filho de mais alguém aí", comentou uma terceira.

