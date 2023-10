Reprodução/Instagram/Globo Repórter da Globo critica Bella Campos: 'O que custa ser de verdade?'

Bella Campos viralizou nas redes sociais com um vídeo esbanjando autoestima, onde ressaltava a sua beleza e se exibia para a câmera do celular. Porém, parece que a publicação não agradou a todos.





"Olha para a minha cara. Hoje eu amanheci muito linda, o que eu vou fazer? Trabalhar daqui a pouco, isso é fato. A gente é bonita, trabalhadora, gostosa, inteligente. Eu tinha uma coisa pra falar para vocês, mas eu não estou conseguindo, porque essa menina é linda", comentou a atriz no vídeo.

Com a repercussão, a repórter Carol Prado, apresentadora do 'g1 em 1 Minuto', criticou o post da artista devido ao uso de filtros.

"Bella, você é linda mesmo, mas se tivesse essa autoestima toda não enchia o vídeo de filtro", disse ela no X, antigo Twitter.

E ainda completou se explicando: "Fui sim chata nesse tuite, mas é que essa ditadura da autoestima já deu faz tempo. A 'mona' é a mulher mais linda do Brasil e até ela acha que precisa encher a cara de filtro às vezes. O que é que custa ser uma pessoa de verdade nas redes?", questionou Carol.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Fui sim chata nesse tuite, mas é que essa ditadura da autoestima já deu faz tempo. A mona é a mulher + linda do BR e até ela acha que precisa encher a cara de filtro às vezes. O QUE É QUE CUSTA ser uma pessoa de verdade nas redes? — Carol Prado (@pradocrl) October 5, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: