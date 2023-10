Reprodução/X Separados, Sandy e Lucas Lima cantam juntos e dão as mãos em show

A turnê de Sandy e Lucas Lima deu início em Lisboa nesta sexta-feira (6). Mesmo após a separação, o ex-casal manteve a agenda de shows sem mudanças.

No palco, os cantores exibiram parceria, com troca de olhares e até mãos dadas.





Os dois cantaram juntos a música Tudo Teu, gravado originalmente com a cantora em parceria com Vitor Kley. Essa é a segunda vez que eles se apresentam juntos após o término, a primeira foi no Altas Horas.

Sandy embarcou para a Europa na terça-feira (3) ao lado dos pais Noely e Xororó. Já Lucas, apareceu no aeroporto na madrugada desta sexta-feira (6), após uma apresentação com a Família Lima.

Sandy e Lucas Lima cantando ‘Tudo Teu’ no show dela em Lisboa 👀 pic.twitter.com/VISlKoCQxo — gus vai ver o RBD (@gus_martins3) October 6, 2023





