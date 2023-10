Reprodução Filha de Leo Santana encanta web ao 'brigar' com assistente virtual

A pequena Liz, de 2 anos, encantou os seguidores de Lore Improta e Leo Santana ao fazer pedido inusitado para a Alexa, assistente virtual da Amazon. Na última quinta-feira (5), a dançarina publicou os bastidores da primeira vez da herdeira no cinema.

No vídeo publicado no Instagram, Liz aparece sendo preparada para assistir ao espetáculo do desenho infantil Patrulha Canina. Acompanhada de Lore Improta, a pequena surpreende ao pedir para a Alexa tocar a música do desenho e brigar quando não foi atendida.

"Alexa, música da Patrulha Canina", pediu. No entanto, a assistente virtual não entendeu completamente e tocou a música 'Envolver' de Anitta.

"Poxa, Alexa! Por favor, 'lexa' toca Patrulha Canina", repete a pequena, não sendo atendida pela assistente virtual.

Na rede social, internautas acharam engraçado a interação da pequena com a assistente virtual. "Ela brigando com Alexa foi tudo para mim", escreveu uma seguidora. "Como pode ser tão fofa", se derreteu outra.

não to aguentando com lica indignada com a alexa 😂 pic.twitter.com/EMXR0Ks2B7 — ray (@eitatuitei) October 6, 2023









