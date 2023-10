Reprodução/Instagram Jojo Todynho abre o jogo sobre o futuro na faculdade de Direito

Jojo Todynho resolveu abriu o jogo sobre como andam os estudos para se tornar advogada após receber críticas. A cantora contou que segue na faculdade de Direito e detalhou os planos para o futuro.

No início do ano, a artista costumava dividir com os seguidores o dia a dia da vida acadêmica, porém, no semestre atual, ela está preferindo manter a discrição.





"Sempre estou aqui brincando, rindo sobre o Direto e tal, falando sobre a faculdade... e aí as pessoas não levam isso ironicamente, porque eu faço de brincadeira, aí fica um bando de advogados falando um monte de besteiras, um monte de coisas. Saiba que vocês estão printados", disse ela sobre os comentários.

"Daqui a cinco, seis anos… mantém a gracinha de vocês, se vier falar comigo e eu lembrar da cara, o esculacho vem. Ficam falando: 'ela está achando que é assim'. Não estou achando. Estou fazendo uma brincadeira", completou.

E seguiu: "Vocês estão achando que vou ver uma advogada banana? Que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?", rebateu.

Jojo ainda contou quais os seus planos no Direito. "Talvez nem exerça meu trabalho, talvez dê consultoria, mentoria... e é isso.. Às vezes nem tem cliente e fica aí na Internet falando besteira. Para, né. Vocês têm que aprender a respeitar o processo dos outros, seja qual formação a pessoa for fazer".

"As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa... Eu estou no segundo período, sei que é uma p*ca e daqui pra frente é só p*ca entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: