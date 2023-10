Reprodução/Instagram Diego Alemão e Íris StefanellI

A ex-BBB Íris Stefanelli, que namorou Diego Alemão depois da edição de 2007, falou sobre o diagnóstico de depressão que levou o campeão do programa a ser internado em uma clínica de reabilitação. A internação ocorreu após o ex-brother ser preso por porte ilegal de armas.



“Eu fiquei muito triste porque ele é um menino. Ele era um menino, né? Hoje ele é um homem cheio de vida, cheio de alegria”, disse ela ao programa "A Tarde é Sua".

Íris assumiu que não sabia do diagnóstico do ex-BBB: ‘‘Fiquei muito surpresa. O Alemão é muito alegre, ele é vida. Eu fiquei muito surpresa com essa parte da depressão”.



Ela ainda relatou que Alemão tem “pais maravilhosos” e, assim, deve ter o apoio da família. Em seguida, ela mandou um recado ao ex: "Sei que depressão é algo físico que acontece no corpo, mas a gente está aqui torcendo por você, Alemão. Se cuida, porque você tem uma família maravilhosa, seus pais, não deixa a depressão te dominar. Estou aqui torcendo para todos vocês, dona Mirna e seu Max [pais de Alemão], Fernanda [irmã dele], e vai dar tudo certo”.

