Luísa Sonza sobre acusação de se promover com traição: 'Não precisava'

A cantora Luísa Sonza negou ter tentado se promover publicitáriamente com a traição do ex-namorado Chico Moedas. Nesta quinta-feira (5), viralizou um vídeo em que a artista se defende e alega não precisar usar dores pessoais para atrair boa visibilidade ao trabalho dela.

Em conversa com a influenciadora Foquinha, Luísa Sonza comentou as acusações de ter premeditado a confusão de infidelidade do ex-namorado.

"Eu fico abismada com uma capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim, nunca, jamais seria algo planejado, inclusive, não é bom estar estar falando de novo da minha vida pessoal, de novo falando sobre alguma coisa, sendo que estava tudo lindo, estava tudo bem, não precisava de marketing nenhum, já era o álbum mais escutado da história, já estava, já era número um", alegou.

A cantora aponta que a última coisa que ela precisava era que algo da vida pessoal roubasse o foco da retomada aos palcos na nova turnê e a divulgação do novo projeto músical.

"Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa acontecendo que eu jamais escolheria, nem tem como eu escolher, né? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que aconteceu, a realidade é essa, é uma coisa da outra pessoa, não faço parte de maneira alguma disso", alfinetou Chico Moedas.

Afastada das redes sociais, Luísa diz ficar triste com os comentários a condenando por expor a traição cometida pelo ex-companheiro.

"As pessoas sempre dão um jeito de de culpar a mulher, a gente é sempre muito colocada em dúvida, né? Isso é uma coisa que me entristece sim, mas que hoje em dia eu já nem eu prefiro não acessar mais", completou.



