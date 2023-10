Reprodução/Instagram Fred Bruno entrega culpado pelo fim do casamento com Bianca Andrade

Fred Bruno abriu o jogo sobre o fim do casamento com Bianca Andrade durante o PodDelas. Na conversa, o influenciador revelou quem foi o culpado no término.

Segundo ele, o relacionamento acabou por conta das fofocas que saiam a respeito dele, na sua maioria sobre infidelidades.





"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida", disse.

O ex-BBB contou que o profissional chegou a pedir desculpas. "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali", comentou.

Vale lembrar que Fred e Bianca são pais de Cris, de 2 anos. O casamento chegou ao fim em 2022.

