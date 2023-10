Reprodução/Instagram MC Daniel comenta acusação de agressão

MC Daniel se manifestou após a acusação de agressão feita por um fã . O jovem alegou que teria sido agredido por seguranças do cantor durante um show na cidade de Ourinhos, em São Paulo, em 2022.

Pelas redes sociais, o funkeiro negou a acusação e afirmou que não recebeu nenhuma procuração da Justiça sobre o caso.





"A piada do dia é que eu estou sendo procurado pela Justiça por coisa que eu não fiz. É óbvio que a Justiça não está me procurando. Como é que a polícia não vai me achar? Sou um cara fácil de se achar", disse.

Na sequência, o ex de Mel Maia ironizou: "O moleque quer arrancar 90 mil de mim. Fica esperando aí, filhote cruz-credo".

"Esse moleque aí é um put* de um mongo. Foi pro show bêbado, noia, drogadão, tentou me puxar, saí fora... Os caras, os fãs, deram um cacete nele. Depois ele foi no hotel, achei que ele estivesse armado e falei: 'Deixa ele encostar para trocar umas ideias'. Encostei e vi que ele não tava. Falei: 'Por que você fez isso?'. Tenho os vídeos de tudo. Nem bati nele, não fiz nada. Faz tanto tempo que não faço esse tipo de coisa, que parei de ser um bad boy", completou ele.

