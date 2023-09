Reprodução/Instagram Fã diz que foi agredido em show de MC Daniel e pede R$91 mil por danos morais

Um fã de 17 anos está cobrando R$91 mil de indenização de MC Daniel após alegar que foi agredido por seguranças em um show do funkeiro em setembro de 2022, em Ourinhos, Minas Gerais.

O menor, que declarou ser fã do cantor, afirmou que vou ao evento para tentar uma foto com o ídolo. Durante a apresentação, ele se aproximou do palco e afirmou ter ficado emocionado e tentou subir para registrar o momento.





Nessa hora, o fã disse ter sido bloqueado com violência excessiva pelos seguranças do artista que estavam na frente e em cima do palco, sendo empurrado agressivamente para voltar a pista.

Ainda segundo o garoto, ele teria feito um "sinal de paz" para ressaltar que não buscava briga e, sim, apenas uma foto. Na sequência, os seguranças teriam se aproximando e o arremessado para fora do palco.

Na época, com 16 anos, o menor declarou que ele foi levado para um canto, cercado e "brutalmente agredido, tomando socos no rosto e no corpo, deixando marcas". No processo, ele anexou fichas de atendimento e vídeo.

"Em inúmeras ocasiões outros fãs tiveram a oportunidade de subir ao palco, tirar fotos e até mesmo cantar ao lado do artista, sendo esta uma conduta incentivada e divulgada como meio de promoção do MC, além de ser forma de aproximação com seu público", disse.

O fã contou que ainda foi ao hotel de MC Daniel para tentar um novo encontro com ele. Lá, ele diz ter sido acusado de tentar agredir o cantor, que registrou todas as tentativas de contato com ele.

No dia, MC Daniel compartilhou nos Stories do Instagram vídeo do garoto tentando subir no palco e a sua ida ao hotel. Na legenda, o artista afirmou que o fã queria "arrumar briga".

