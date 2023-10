Reprodução Ex rebate Manoel Gomes e o chama de farsista: 'Nem dinheiro tem'

O suposto noivado de Manoel Gomes, autor de "Caneta Azul", com a empresária Maria Reis terminou em meio a polêmicas e acusações. Após o cantor apontar que Maria estava interessada no dinheiro dele, a cirurgiã dentista se defendeu e expôs que o artista é um "farsante" e que nem dinheiro ele tem.

Em entrevista ao Fofocalizando desta quinta-feira (05), Maria Reis detalhou os bastidores do relacionamento relâmpago com o cantor.

"Manoel, para mim, é um cara liso... Não quero dinheiro, até porque, nem dinheiro ele tem". A empresária revela as condições financeiras do artista: "Ele mora de aluguel em São Paulo. Inclusive falei que ele tinha que mudar do apartamento, que não tem nem ar condicionado".

Apesar do relacionamento curto, a família da dentista já tinha sido apresentada a Manoel Gomes. "Ele ligou em chamada de vídeo para os meus pais para me pedir em noivado...Minha mãe chegou a questionar se não era uma brincadeira. Infelizmente, até aquele momento, era um conto de fadas", lamentou.

Após a declaração de Manoel Gomes, onde aponta que Maria teria lhe questionado sobre contas bancárias e bens de valor, a empresária virou alvo de ataque nas redes sociais, com pessoas a chamando de interesseira.

"Está sendo um bombardeio, a todo tempo (...) o Brasil inteiro conhece o Manoel como um cara simples, é um farsista, talvez um bom ator", declarou.

