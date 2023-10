Reprodução Manoel Gomes rejeita noivado com influenciadora após atitude suspeita

O músico Manoel Gomes surpreendeu nesta quarta-feira (4) ao anunciar que não está noivo da influenciadora Maria Reis. Recentemente, o cantor de 'Caneta Azul' sugeriu que estava se relacionando com a empresária, no entanto, o romance acabou após ela questioná-lo sobre as contas bancárias e bens que o artista possuí.

O rumor do relacionamento dominou as redes sociais na última semana, quando o então casal publicou fotos juntos no Instagram. Maria elogiou o cantor, o chamando de "grande homem" e "ser humano diferenciado". Manoel Gomes também fez declarações românticas para a empresária, sugerindo que estava noivo.

Entretanto, o romance parece ter chegado ao fim pouco mais de uma semana após a repercussão.

"Está rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado".

O anel dado por Manoel Gomes teria sido uma demonstração de carinho do cantor para a empresária. Ele também alega que, após a atitude suspeita dela, preferiu se distanciar do suposto relacionamento.

"Ela foi embora. Como ela estava com muita pergunta do que eu tinha, eu fiquei fora dela. Eu não quis nada com ela. Ela passou quatro dias na minha casa, mas foi embora. Desejo tudo de bom para ela e para a família dela", finalizou o cantor.