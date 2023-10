Reprodução/Globo - 05.10.2023 Ana Maria Braga assustou Cauã Reymond ao tentar ver tanquinho do ator no 'Mais Você'

Nesta quinta-feira (5), Cauã Reymond esteve no "Mais Você" para falar do papel em "Terra e Paixão" e da vida pessoal. Mas a conversa acabou passando dos limites. Ana Maria Braga se animou com a presença do galã e tentou levantar a blusa dele, para ver tanquinho do ator. Ele, no entanto, se assustou com a atitude da apresentadora.



Antes de se despedir e encerrar o programa matinal, Ana Maria quis mostrar para o Brasil o tanquinho do galã. Mas, assim que percebeu a intenção da apresentadora, Cauã se mostrou assustado e gritou: "Não, Ana. Tenho vergonha. Minha filha não deixa".



Os dois caíram na risada e Ana falou: "Você achou que eu não ia mostrar seu tanquinho? O Brasil está pedindo". "Sou tímido", explicou ele.



A apresentadora, então, mostrou comentários de internautas pedindo que ela passasse a mãe no tanquinho do ator. "Passar a mãe eu deixou", respondeu Cauã. Ana Maria aceitou a condição e passou a mão na barriga do galã por cima da blusa, aos risos.



A Ana Maria Braga foi conferir o tanquinho do Cauã Reymond e ele levou um susto 🗣️🗣️🗣️ #MaisVocê pic.twitter.com/hRQBsEYMSx — Diogo Lamarque (@diogolamarque) October 5, 2023













